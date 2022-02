Walentynki 2022. Polska stolica miłości, mosty zakochanych, trasy spacerowe dla par. Poznajcie najbardziej romantyczne miejsca w Polsce

Co podarować na walentynki? Może romantyczny spacer do niezwykłych miejsc w Polsce?

Walentynki 2022. Kiedy obchodzimy święto miłości?

Czy walentynki to stara tradycja?

Jak obchodzi się walentynki?

Walentynki zwyczajowo obchodzi się, obdarowując bliskie osoby drobnymi upominkami, a zwłaszcza liścikami miłosnymi, nazywanymi walentynkami.

Jeśli zastanawiacie się, co podarować ukochanej/ukochanemu na prezent walentynkowy, mamy dla Was propozycję: wybierzcie się gdzieś we dwoje i spędźcie razem ten niezwykły dzień. Propozycje najbardziej romantycznych miejsc w Polsce do odwiedzenia w walentynki 2022 znajdziecie poniżej.