Weekend w Małopolsce. Zobacz jakie atrakcje można tu znaleźć! Co zwiedzić, gdzie pojechać, co zobaczyć!

Kolejnym punktem na mapie Małopolski jest oczywiście Czorsztyn. W tym miejscu warto wybrać się przede wszystkim na ruiny zamku, który się tam znajduje, ale także udać się na spacer po Zaporze Czorsztyńskiej. Jest to świetny punkt widokowy na Zamek w Czorsztynie, Jezioro Czorsztyńskie oraz na Zamek w Niedzicy. Co więcej, dookoła jeziora wyznaczona została trasa rowerowa, więc osoby aktywne fizycznie mogą podjąć się próby pokonania tej trasy i jazdy na nieco trudniejszym terenie, ponieważ miejscami prowadzi ona przez las. Oczywiście będąc na miejscu wybrać trzeba się do zamku znajdującego się po drugiej stronie jeziora – Zamku w Niedzicy. Dostać można się tam na dwa sposoby – płynąc statkiem, podziwiając jednocześnie okolicę bądź pieszo dookoła jeziora.

Pixabay