Pogoda na sobotę, 4 kwietnia

W sobotę na wschód od linii Wisły wystąpią przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C w Nowym Targu do 13 st. C w Limanowej i Nowym Sączu. W Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie będzie 10 st. C. Północno-zachodn...