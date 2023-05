WhatsApp podsłuchuje cię w nocy? Te 5 sposobów zabezpieczy twoją prywatność przed wścibskimi aplikacjami. Zobacz, jak kontrolować dostępy

Każdy z nas ma czasami wrażenie, że po rozmowie ze znajomymi na dany temat w telefonie zaraz pojawiają się reklamy dotyczące tego, o czym toczyła się dyskusja. Dzieje się tak często za sprawą źle skonfigurowanych pozwoleń i dostępów przyznanych aplikacjom, które mogą nasłuchiwać nasze otoczenie bez przerwy i wykorzystywać zebrane dane na różny sposób. Zobacz sposoby, dzięki którym zabezpieczysz swoją prywatność przed WhatsAppem i innymi aplikacjami.

Zobacz w galerii: 5 sposobów, które pomogą ci chronić swoją prywatność przed aplikacjami w smartfonie

Czy telefony słuchają, o czym mówimy?

Kto z nas nie miał kiedyś wrażenia, że telefon go podsłuchuje? Często zdarzają się takie sytuacje, w których po rozmowie z rodziną czy znajomymi na dany temat bierzemy do ręki telefon, a ten podsuwa nam treści i reklamy dotyczące rzeczy, o których przed chwilą mówiliśmy.

W internecie można znaleźć wiele artykułów i wypowiedzi ekspertów na ten temat, i niemal wszyscy zgodnie twierdzą, że nie ma możliwości, by aplikacje podsłuchiwały nas bez naszej zgody. Giganci technologiczni po prostu nie mają do dyspozycji aż tak potężnych mocy obliczeniowych, by przetwarzać słowa wypowiadane przez każdą osobę używającą ich produktu. Nie każdy jednak wierzy w te zapewnienia, tym bardziej, że co i rusz słychać o np. naruszaniu prywatności w TikToku.

WhatsApp podsłuchuje cię w nocy

Temat ten wrócił na tapet, gdy jeden z inżynierów pracujących w Twitterze, Foad Dabiri zauważył zbyt częste używanie mikrofonu jego telefonu przez komunikator WhatsApp.

WhatsApp używał mikrofonu w tle, kiedy spałem, aż nie obudziłem się o 6 rano (a to tylko część osi czasu!) Co się dzieje?

Do tweeta odniósł się sam Elon Musk, który skomentował to słowami „WhatsAppowi nie można ufać”. Jednak oficjalny profil komunikatora odniósł się do zarzutów i wskazał, że jest to błąd w systemie Android, zrzucając odpowiedzialność na Google. W ciągu ostatnich 24 godzin byliśmy w kontakcie z inżynierem Twittera, który opublikował problem ze swoim telefonem Pixel i WhatsAppem. Wierzymy, że jest to błąd w systemie Android, który źle przypisuje informacje w ich Panelu Prywatności i poprosiliśmy Google o zbadanie i naprawienie błędu.

Prywatność w aplikacjach

Sęk w tym, że każda aplikacja mobilna w momencie, w którym jest instalowana na urządzeniu, pyta nas o pozwolenie na dostęp do poszczególnych funkcji i elementów telefonu, takich jak:

lokalizacja na podstawie modułu GPS,

mikrofon,

aparat,

czy galeria zdjęć. Przeciętny użytkownik automatycznie zgadza się na wszystkie prośby o dostęp w maksymalnym stopniu, jednak to właśnie jest przyczyna, przez która może nam się wydawać, że telefon nas podsłuchuje, a nawet śledzi. Udostępniając np. aplikacji Facebook dostęp do naszej lokalizacji cały czas, nie tylko bateria w telefonie szybko się rozładowuje, ale również apka ma możliwość wyświetlania nam reklam na podstawie informacji dotyczących tego, gdzie bywamy i o jakich porach.

Co zrobić, by telefon nas nie szpiegował?

Na szczęście jest kilka rzeczy, które może zrobić użytkownik telefonu, aby ograniczyć takie praktyki ze strony różnych aplikacji. Jeśli nie chcesz, by smartfon cały czas słuchał tego, co mówisz, lub zdecydowanie zbyt często zauważasz, że twoje dane są wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam, spróbuj zastosować nasze porady. Zobacz, jak zabezpieczyć swoją prywatność przed wścibskimi aplikacjami na smartfonie w naszej galerii:

Zobacz również:

Wpływ AI na rynek pracy