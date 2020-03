WHO: 208 tys. osób zarażonych koronawirusem na całym świecie

Według danych gromadzonych przez Uniwersytet Johna Hopkinsa liczba zdiagnozowanych przypadków koronawirusa sięga 208 tys. osób na całym świecie. Pandemia pochłonęła już 8657 ofiar. Podkreślmy jednak, że statystyki obejmują wyłącznie udokumentowane przypadki. Według danych, zebranych w chińskim Wuhanie - nawet 6 na 7 osób może przechodzić zakażenie zupełnie bezobjawowo lub pomylić objawy z przeziębieniem lub grypą. Do całkowitej liczby ofiar śmiertelnych nie dolicza się też te osoby, które w warunkach nieepidemicznych mogłyby otrzymać lepszą opiekę medyczną. Niestety, szczyt zachorowań jest jeszcze przed nami.

Przypadki koronawirusa notuje się obecnie już w 159 krajach, najwięcej w Chinach (ok. 81 tys. przypadków), Włoszech (35 tys.) i Iranie (17 tys.) Zarażenia odnotowano już w każdym stanie USA - w sumie zdiagnozowano ich tam 7087. Stosunkowo niewiele przypadków odnotowuje się w Afryce - eksperci tłumaczą to zjawisko niskim średnim wiekiem mieszkańców kontynentu. Pojawiają się jednak liczne wątpliwości dotyczące jakości diagnostyki w niektórych krajach afrykańskich. Obecnie najwięcej przypadków odnotowano w RPA, bo 85, natomiast w stosunkowo niewielkim Senegalu - 31. Istnieją poważne obawy, że rozwój epidemii może przynieść tragiczne skutki na tym kontynencie, a to ze względu na liczbę osób chorych na AIDS, podatnych na wszelkie odmiany zapalenia płuc - w tym także tą wywoływaną przez koronawirusa.