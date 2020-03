WHO: koronawirusem można zarazić się dotykając banknotów? Od tych przedmiotów trzymaj się z daleka

W Chinach, skąd rozprzestrzenił się koronawirus, już jakiś czas temu banki postanowiły wdrożyć procedurę odkażania banknotów za pomocą światła UV i wysokich temperatur. W następnej kolejności banknoty zostają poddane 14-dniowej kwarantannie, po której mogą wrócić do obiegu. Część banknotów uległa utylizacji. Podobną procedurę wdrożyła Korea Południowa.

Nie zmienia to faktu, że niektóre kraje wdrożyły już procedury dezynfekcji banknotów.

Zapytano nas, czy uważamy, że banknoty mogą przyczynić się do rozprzestrzeniania COVID-19. Odpowiedzieliśmy, że należy myć ręce po kontakcie z pieniędzmi, szczególnie przed jedzeniem. Takie postępowanie jest dobrą praktyką higieniczną.

Zagraniczne media obiegła informacja, iż koronawirusem można zarazić się dotykając banknotów. COVID-19 byłby w stanie na nich przetrwać nawet przez kilka dni. By uniknąć zarażenia, najlepiej płacić bezdotykowo, za pomocą karty płatniczej lub telefonu. Ostrzeżenie miało wydać WHO. Jak się okazuje, jego treść brzmiała nieco inaczej. Fadela Chaib, osoba odpowiedzialna za komunikację z mediami sprostowała:

Jak długo potrafi przetrwać COVID-19?

Koronawirus, w zależności od warunków, może poza ludzkim organizmem przetrwać nawet do 9 dni. Udało się to ustalić na podstawie analizy 22 badań nad ludzkimi koronawirusami. Zaliczają się do nich m.in. SARS, MERS oraz endemiczne ludzkie koronawirusy (HcoV).

Najbrudniejsze przedmioty, które są siedliskiem zarazków

Nie tylko na banknotach czają się groźne dla naszego zdrowia patogeny. Poza zachowaniem podstawowych zasad higieny - co oznacza regularne mycie rąk - najlepiej unikać dotykania pewnych przedmiotów. Jakie to przedmioty?