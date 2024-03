Widowiskowe pokazy w Nowej Hucie. W Międzynarodowych Mistrzostwach Cheerleaders walczy prawie 700 zawodniczek Jolanta Białek

Mistrzostwa Cheerleaders odbywają się w Krakowie już po raz 13. W barwnej, widowiskowej rywalizacji rywalizacji bierze udział ponad 660 zawodników w wieku od 6 do 50 lat, z kraju i świata. Scenerią wydarzenia jest Hala Widowiskowo-Sportowa Suche Stawy przy ul. Ptaszyckiego 4. Pokazy w spektakularnej dyscyplinie sportowej, łączącej akrobatykę, gimnastykę i taniec, można oglądać do soboty wieczorem (9 marca) – do godz. 17.