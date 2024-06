Wiele małopolskich rzek topi ludziom podwórka i domy. Groźne stały się powodzie błyskawiczne. Jakie zabezpieczenia szykują Wody Polskie?

Dla Biecza najważniejsza jest budowa obwałowań Ropy.

- Wnioskowaliśmy, by do programu zarządzania ryzykiem powodziowym wpisana została budowa prawostronnego zabezpieczenia Ropy od mostu przy granicy z gminą Gorlice w Klęczanach do Biecza na wysokości mostu przy połączeniu z drogą krajową nr 28 – opisuje burmistrz Mirosław Wędrychowicz. - Tak samo ważne jest lewostronne zabezpieczenie Ropy od zjazdu w kierunku tak zwanego starodroża do granicy gminy – dodaje.