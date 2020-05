Wielka promocja w Rossmannie jeszcze w maju: -55 procent na kosmetyki do makijażu!

-55% na kosmetyki - przeceny w Rossmannie

Wkrótce Rossmann obchodzi swoje 27. urodziny. Aby w odpowiedni sposób świętować, najlepiej wybrać się na zakupy – urodzinom marki towarzyszy najbardziej wyczekiwana przez klientów promocja: przecenione o ponad połowę kosmetyki do makijażu.

Jedno jest pewne – będzie się działo!

Promocje w Rossmannie – kiedy?

W tym roku akcja promocyjna Rossmanna rozpoczyna się 16 maja i potrwa dwa tygodnie, aż do 31 maja. Przez ten czas ceny wszystkich kosmetyków do makijażu znanych i popularnych marek będą prawie o połowę niższe.

Oprócz największej akcji promocyjnej -55%, w ciągu tych dwóch tygodni będzie można załapać się także na inne okazje: 2+2, 2+1 czy obniżone ceny artykułów konkretnych marek np. L’Oreal, beBio, Nivea, Toni&Guy czy Klar.

-55% w Rossmannie: które marki będą objęte promocją?

Na ten moment lista wszystkich marek makijażowych, których kosmetyki będą zaliczać się do promocji, nie jest znana. Na pewno możemy liczyć na obniżkę produktów takich marek jak: Max Factor, Bourjois, Maybelline, Rimmel i Wibo. O wiele taniej będzie można kupić tusze do rzęs, szminki, lakiery do paznokci, pudry, fluidy czy kredki do oczu.