Wielkanoc 2024. Gotowe kartki na Wielkanoc oraz życzenia do wysłania. Poważne, piękne, religijne i zabawne na święta

Życzenia świąteczne na Wielkanoc 2024

Radosne, rymowane wierszyki na Wielkanoc

*** Wesołego zająca, co śmieje się bez końca. Szczerbatego barana, co beczy od rana. Radości bez liku, pisanek w koszyku. I wielkiego lania w dniu mokrego ubrania!

Kartki do wysłania

Zajączka pięknego, Dyngusa mokrego, miłości wiecznej, drogi tylko mlecznej. Świat w szczęście owocnych, życzy kurczaczek wielkanocny! Zakwitły już jabłonie na wiosny powitanie. Posłuchaj biją dzwony! To jest ZMARTWYCHWSTANIE.

*** Pisanych jajeczek, Wierzbowych bazieczek, Kiełbasy święconej, Dużo chrzanu do niej, Baby polukrzonej, Kukiełki pleconej, Zmartwychwstania w duszy I Wiosny... po uszy!

Życzenia na Wielkanoc, krótkie wierszyki

Zdziwisz się - kto?

Zdziwisz się - skąd?

A ja Ci życzę Wesołych Świąt!

Pomyślisz sobie, to jakaś bajka!

A ja Ci życzę smacznego jajka!

***

Na Wielkanoc od króliczka,

niech Ci wpadną do koszyczka

niezła kasa i kiełbasa,

radość życia, coś do picia

i na miłość chęci tyle,

by mieć wszystko inne w tyle.

***

Niech Ci jajeczko dobrze smakuje,

bogaty zajączek uśmiechem czaruje.

Mały kurczaczek spełni marzenia -

wiary, radości, miłości, spełnienia!

Beczy w trawie baraneczek

nawołując wniebogłosy

Życzę zdrowia i radości

Wam z okazji Wielkiej Nocy

I dyngusa mokrutkiego

By Wam szczęście dopisało

By rodzinne były święta

By wam nic nie brakowało

***

Kiedy Wielka Noc nastanie,

życzę Wam na Zmartwychwstanie

dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości

w dobrym sercu, w jasnej duszy

i niech wszystkie żale zagłuszy.