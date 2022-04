Wielkanoc. Tak świąteczne stoły wyglądały w Polsce 100 lat temu. Porcelana, obrusy, srebrne zastawy, cuda-wianki [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] red.

Wielkanoc. Przykładacie dużą wagę do wyglądu świątecznego stołu? To nic w porównaniu ze staraniami naszych prababć sprzed prawie 100 lat. Porcelana, ozdoby, obrusy, srebrne zastawy, cuda wianki. Za to menu prawie to samo. Zobacz, jak wyglądały świąteczne stoły przed prawie 100 laty. Może znajdziecie tu inspirację? Przejdź do galerii.