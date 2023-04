Wielki hit na majówkę! Brama w Gorce zostanie otwarta w niedzielę 30 kwietnia. Tak wygląda najnowsza atrakcja na Podtatrzu

"Brama w Gorce" to przyrodniczo-edukacyjny park, jaki powstaje w gorczańskich lasach między Nowym Targiem, a Waksmundem. Ma przybliżać przyrodę, krajobraz, tradycję i historię Gorców. Powstaje w lasach, wzdłuż doliny potoku Kowaniec.

- W ramach inwestycji otwieramy ekspozycję na ścieżce edukacyjnej na trzech poziomach. Pierwszy poziom to 40-metrowy tunel, drugi – to ścieżka na poziomie gruntu, a trzeci to ścieżka na poziomie koron drzew – opisuje Marcin Kolasa.