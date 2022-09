Wielki huk przy szkole muzycznej w Nowym Saczu. Dwa auta rozbite na DK 75. Trzy osoby w szpitalu Stanisław Śmierciak

Troje rannych, dwoje dzieci i jedna osoba dorosła, zostało zabranych do szpitala, kiedy w Nowym Sączu, tuż przed gmachem Szkoły Muzycznej przy ul. Nawojowskiej, w zderzeniu rozbiły się dwa auta osobowe. Po południu we wtorek, 13 września 2022 r., wypadek ten zablokował miejski fragment drogi krajowej nr 75 prowadzącej do przejścia granicznego na Słowację Muszynka / Kurov oraz do Krynicy-Zdroju.