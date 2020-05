Wieś z Małopolski podbija internet! Wszystko za sprawą jednego zdjęcia z lotu ptaka! [GALERIA] 10.05.

Wiosna w Krynicy-Zdrój jest teraz podwójnie wyjątkowa

Krynica-Zdrój to najbardziej znane uzdrowisko Sądecczyzny. O każdej porze roku przechodzi oblężenie turystów i kuracjuszy. Niestety z powodu pandemii koronawirusa sanatoria i hotele stoją puste, mimo to piękna pogoda, świeże powietrze oraz wspaniałe widoki zachęcają do spacerów. ...