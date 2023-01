Wieża widokowa na Skiełku w zimowych warunkach. Sprawdziliśmy dla Was tę jeszcze niedostępną dla turystów atrakcję. Mamy zdjęcia Joanna Mrozek

Wieża widokowa na Skiełku to najwyższy tego typu obiekt w Beskidzie Wyspowym. Jeszcze nie jest dostępna dla turystów, trwają tam prace, ale otwarcie powinno nastąpić wkrótce Joanna Mrozek Zobacz galerię (51 zdjęć)

Już niedługo zostanie otwarta wieża widokowa na Skiełku w Łukowicy. Metalowa konstrukcja jest już skończona, ale jeszcze nie ma dachu, ma zostać też obudowana drewnem. Nadal jest to teren budowy i nie zaleca się wchodzenia na konstrukcję. My jednak postanowiliśmy sprawdzić tę atrakcję zanim zostanie oddana oficjalnie do użytku i możemy potwierdzić zapewnienia, że widoki są wspaniałe. Prace nadal tam trwają i ciężko powiedzieć, kiedy się zakończą ze względu na pogodę.