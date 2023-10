Willa rodem z "Dynastii". Tak mieszka Patrycja Tuchlińska, ukochana Józefa Wojciechowskiego. Luksusowa posiadłość pod Warszawą

Wystawne życie miliardera i Patrycji Tuchlińskiej

Józef Wojciechowski jest właścicielem dużego hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdróju. To właśnie tam poznał swoją obecną partnerkę Patrycję Tuchlińska. Para doczekała się syna, a jego drugie urodziny odbyły się w formie wystawnego balu z udziałem celebrytów.

Patrycja Tuchlińska ukochana miliardera

Patrycja Tuchlińska (28 l.) to partnerka Józefa Wojciechowskiego (76 l.), szefa holdingu budowlanego J.W. Construction i byłego właściciela klubu sportowego Polonia Warszawa. Parę dzieli pięćdziesiąt lat różnicy, ale to nie jest przeszkodą w budowaniu trwałego i prawdziwego uczucia. Są razem od 2018 roku i doczekali się syna. Młoda mam nie odstępuje dziecka na krok i chętnie pozuje z nim do zdjęć.