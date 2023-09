Winobranie 2023: największe święto wina w Polsce to świetna zabawa na weekend. Kiedy jest Winobranie w Zielonej Górze? Kto zagra koncert?

Wrzesień to najlepszy czas w roku dla miłośników wina. Na czym polega winobranie?

Winobranie jest tak stare, jak uprawa winorośli – sięga zarania cywilizacji zachodniej. Polega na zbieraniu dojrzałych winogron, w których wytworzył się już odpowiedni poziom cukru, ale nie zanikła jeszcze pożądana kwasowość. W Europie winobranie odbywa się między sierpniem a październikiem, w Polsce przeważnie we wrześniu. Dawniej winogrona zbierano tylko ręcznie, dziś często używa się do tego maszyn, które przyspieszają zbiór.

Wiele winnic w całym kraju przygotowało dla turystów atrakcje na okres winobrania we wrześniu. Największe święto wina obchodzone jest w Zielonej Górze, gdzie winobranie łączy się z dniami miasta i trwa aż 9 dni. Kiedy wypada zielonogórskie Winobranie 2023? Jakie atrakcje czekają w tym czasie na turystów? Jakie gwiazdy wystąpią na winobraniowych scenach? Przekonajcie się! Zapraszamy do przewodnika po tegorocznej edycji Winobrania w Zielonej Górze.

Winobranie to nie tylko żmudna czynność i kluczowy element procesu wytwarzania wina. To także wydarzenie społeczne i kulturalne, z którym wiążą się tradycyjne święta. W okresie winobrania winnice w całej Polsce otwierają swoje podwoje i wpuszczają turystów, miłośników turystyki winnej (tzw. enoturystyki), by mogli poznać tajniki produkcji wina, skosztować trunków, a nierzadko także pomóc przy ręcznym zbiorze winogron.

Winobranie w Zielonej Górze: święto wina ma już ponad 180 lat

Zielonogórskie Winobranie, znane też jako Dni Zielonej Góry, to największe i jedno z najstarszych świąt wina w Polsce. Trudno się dziwić – okolice Zielonej Góry to jedno z krajowych winiarskich zagłębi, a na tutejszych nasłonecznionych wzgórzach winorośl wydaje szczególnie słodkie owoce.

Dziś Winobranie w Zielonej Górze to wielka i różnorodna impreza, przyciągająca miłośników wina z całej Polski. Do głównych atrakcji festiwalu należy Korowód Bachusa – kolorowa parada artystów, organizacji miejskich, uczniów i mieszkańców miasta, połączona z popularyzacją lokalnych winnic i degustacją trunków, prowadzona przez Bachusa, króla Winobrania. Wokół zielonogórskiego ratusza na czas Winobrania wyrasta także tzw. miasteczko winne, złożone z kilkudziesięciu domków, w których można kosztować lokalnych win. Na gości czeka też jarmark z produktami regionalnymi i wiele dodatkowych atrakcji, w tym koncerty gwiazd.

Kiedy jest Winobranie 2023?

Kiedy zaczyna się tegoroczne Winobranie? Dni Zielonej Góry w 2023 r. wypadają od 9 do 17 września. Świąteczny okres Winobrania obejmuje więc dwa weekendy: 9-10 oraz 16-17 września. To świetna pora, by wybrać się do Zielonej Góry na koniec lata, zobaczyć na własne oczy kolorowy korowód i liczne atrakcje. Na Winobranie można zabrać także dzieci – nie mogą oczywiście degustować wina, ale czekają na nie inne atrakcje.