Wiosna, ale... nadal można szusować na nartach! Krynica-Zdrój zaprasza: szaleństwo

Jak przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Grzegorz Lenartowicz, rzecznik prasowy Grupy Pingwina, w skład której wchodzi ośrodek Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju, obecnie panujące warunki są relatywnie dobre.

- Mamy nadzieję, że utrzymają się do Świąt Wielkiej Nocy, ale mówiąc szczerze, podchodzimy do tego z pokorą. Czekamy na nocne przymrozki, a jeśli prognozy się sprawdzą, wszystko powinno być dobrze – uśmiecha się.

Jak dodaje nasz rozmówca mimo wiosny jazdą na nartach zainteresowanych jest wielu narciarzy i snowboardzistów – pracownicy stacji liczą, że w weekend prócz pogody dopiszą również miłośnicy sportów zimowych.

- Karnety są przecenione o 20 procent, co może tylko zachęcić tych, którzy jeszcze wahają się nad tym czy do nas zawitać. Odnośnie naszego ostatniego dośnieżania był to jedyny taki proces w Polsce. Mogę powiedzieć, że jest to szaleństwo, ale takie bardzo bardzo pozytywne – dodaje Lenartowicz.