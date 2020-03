Choć pierwszy dzień kalendarzowej wiosny wypada 21 marca, to w Ogrodach Sensorycznych w Muszynie już ją widać. Powoli spod ziemi wyrastają kwiaty, a krzewy i drzewka puszczają pąki. Słoneczna pogoda wręcz zachęca do spacerów alejkami i nad stawem. Ogrody Podzielone są na kilka stref, a wśród nich np. baśni i legend o Muszynie z jaskinią i chatą czarownicy. Jest też pawilon muzyczny z kawiarnią i woliery z ptakami. Wstęp do ogrodów jest darmowy.