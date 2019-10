Wisła Kraków kończy przygotowania do sezonu 2019/2020 w piłkarskiej ekstraklasie. Do zespołu "Białej Gwiazdy" dołączyło kilku nowych piłkarzy - zobaczcie, z jakimi numerami na koszulce wybiegną na boisko. Szeroka kadra może się zmieniać do końca sierpnia (po tym terminie mogą przyjść jedynie zawodnicy bez umów). Uwzględniliśmy tych piłkarzy Wisły Kraków, którzy mają aktualne kontrakty co najmniej na kolejny rok i nie zostali wypożyczeni do innych klubów. Zestawienie jest na bieżąco aktualizowane.