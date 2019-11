Władze Muszyny chcą wykupić dworzec kolejowy, ale PKP zwleka z decyzją

Jan Golba, burmistrz Muszyny, podkreśla, że budynek dworca straszy.

- Dlatego chcieliśmy go wyremontować i przywrócić jego funkcję komunikacyjną oraz wykorzystać do innych celów, jak choćby tych związanych z turystyką rowerową - wyjaśnia Golba.

Władze uzdrowiska już w 2014 r. zaproponowały PKP S.A. przejęcie obiektu. Początkowo prace szły obiecująco. Zostały wydzielone działki, które miałyby zostać przekazane gminie. Potem jednak pojawił się problem dotyczący formy przekazania obiektu.

- Nie mogliśmy dworca otrzymać za darmo, więc zgodziliśmy się za niego zapłacić - przyznaje Golba. Podjęliśmy też działania mające na celu pozyskanie funduszy zewnętrznych na remont. Przygotowaliśmy projekt, złożyliśmy wniosek o środki unijne, i była gwarancja ich otrzymania.

Rozpoczęła się żmudna procedura przejęcia obiektu. Został on wyceniony i wszystko wskazywało na to, że gmina go otrzyma. Tyle, że ze strony kolejowej spółki nie było odzewu. Muszyna musiała więc zrezygnować z realizacji projektu, który zakładał, że w budynku dworca będzie funkcjonować poczekalnia wraz z toaletami, a teren wokół niego zostanie zagospodarowany.