Władze województwa planują zmodyfikować tzw. deklarację anty-LGBT. "Bez wrażliwych tematów" Małgorzata Mrowiec

Anna Kaczmarz/Polska Press

Marszałek Małopolski Witold Kozłowski poinformował we środę, że został przygotowany projekt nowelizacji tzw. deklaracji anty-LGBT. Zostanie on przedstawiony w najbliższy poniedziałek, 27 września, na sesji sejmiku województwa małopolskiego. - Zgodnie z oczekiwaniami usunęliśmy wszystkie zapisy dotyczące tych wrażliwych tematów, ale też nieprecyzyjnych terminów, czyli generalnie dotyczących sprzeciwu wobec ideologii LGBT. Natomiast utrzymaliśmy zapisy - może w trochę innym kształcie - dotyczące wsparcia dla każdej małopolskiej rodziny i odwołanie się do tysiącletniej tradycji narodu i państwa polskiego, ale też wielowiekowego umiłowania przez Polaków wolności - przekazał marszałek Witold Kozłowski.