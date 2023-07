Włochy w obliczu plagi dzikich zwierząt. Mieszkańcy i turyści w strachu

Plaga dzikich zwierząt w Rzymie

W Rzymie rośnie niepokój. Mieszkańcy coraz częściej spotykają węże na swojej drodze, co powoduje narastającą panikę w mieście. Choć większość z tych gatunków jest niejadowita, zgłoszenia dotyczące tych gadów napływają do policji i innych służb coraz częściej.

Policja oraz inne służby w Rzymie otrzymują coraz więcej zgłoszeń dotyczących obecności węży. Występują one w różnych miejscach, takich jak parki, osiedla, ulice i chodniki. Mieszkańcy stolicy Włoch są zaniepokojeni tym zjawiskiem. Niepokój wzbudza fakt, że jest to kolejna plaga, która dotknęła miasto. Wcześniej mieszkańcy Rzymu mieli do czynienia z problemem dzików.