Włochy. Znów wzrosła liczba ofiar koronawirusa we Włoszech. Na szczęście zakażeń jest mniej

Włochy. Znów wzrosła liczba ofiar koronawirusa we Włoszech Pexels

Po dwudniowych spadkach w statystykach zgonów spowodowanych zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 tendencja znów się odwróciła. W ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarły 743 osoby zakażone koronawirusem. Tak podała we wtorek włoska Obrona Cywilna. Tym samym łączny bilans ofiar wzrósł we Włoszech do 6820. Pozytywną informacją jest natomiast delikatny spadek nowych zakażeń. Kwarantanna wprowadzona we Włoszech powinna zacząć dawać pierwsze rezultaty.