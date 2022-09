Wniosek o dodatek węglowy. Ludzie składają w szybkim tempie. Kiedy otrzymają pieniądze i ile węgla za niego kupią?

Na złożenie wniosku o dodatek węglowy jest czas do 30 listopada 2022 r., ale mało kto ma zamiar czekać tak długo. Potwierdzają to w gminach, bo już ponad połowa uprawnionych złożyła im wizyty czy to osobiście czy przez internet. Ze te 3 tys. złotych dodatku, które wzbogaci domowy budżet można będzie kupić ok. 2,5 tony węgla, o ile kupi się go bezpośrednio z kopalni.

Zgodnie z przepisami, dodatek węglowy przysługuje na gospodarstwo domowe, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe (piec, kominek itp.), głównie węgiel kamienny, ale też może być brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc. węgla. Składa się go w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Mieszkańcy gmin nie zwlekają ze złożeniem wniosków. Np. w gminie Alwernia złożonych zostało już 1,5 tys. wniosków o wypłatę dodatku węglowego. - Szacujemy, że gospodarstw uprawnionych do jego otrzymania jest ok. 2 tys. - mówi Małgorzata Kubica, dyrektor Centrum Usług Społecznych.