Wojna na Ukrainie z perspektywy Lili Plakhtiy, mieszkanki Lwowa: "Najpierw był żal, a potem panika. Od trzech nocy nie zmrużyłam oka"

Świat z niepokojem patrzy na inwazję i agresję Rosji na Ukrainie. Cierpią cywile, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Mieszkańcy Lwowa do końca mieli nadzieję, że do wojny nie dojdzie, mimo to od jakiegoś czasu przygotowywali się na tę ewentualność.

- Już od dawna mówiło się, że Rosja szykuje się do ataku. Ludzie zapisywali się do punktów medycznych w centrum Lwowa, aby nauczyć się prawidłowo udzielać pierwszej pomocy na wypadek wojny. Przygotowywane były miejsca, gdzie w razie inwazji można się ukryć. Do końca każdy wierzył, że zwycięży dobro i cały świat da radę powstrzymać agresora i to co się stało nie będzie miało miejsca - mówi nam Lilia Plakhtiy, mieszkanka Ukrainy.