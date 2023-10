Wojna w Izraelu uderza w turystykę. Loty do Tel Awiwu odwołane lub opóźnione. LOT, Wizz Air i inne linie lotnicze wydały pilne komunikaty

Izrael znajduje się w stanie wojny, MSZ odradza wszelkie podróże do tego kraju, a MON organizuje turystom przebywającym na miejscu pilny transport z powrotem do Polski. Nic dziwnego, że na eskalację konfliktu zareagowały także popularne linie lotnicze. PLL LOT, Wizz Air i inni przewoźnicy wydali pilne komunikaty w sprawie odwołania lub przesunięcia lotów do Tel Awiwu.

Wizz Air odwołuje wszystkie loty do Izraela

PLL LOT i Wizz Air wydały pilne komunikaty dotyczące sytuacji w Izraelu. Sprawdźcie, czy wymuszone zmiany w planach podróży dotkną także was.



Na zdjęciu: polscy turyści ewakuowani z Izraela wylądowali w Warszawie, 9 października 2023. Leszek Szymański / PAP Irlandzka tania linia lotnicza Wizz Air poinformowała w komunikacie prasowym, że wszystkie loty do Tel Awiwu zostają zawieszone do odwołania. Pasażerowie, którzy planowali loty do Tel Awiwu, zostaną poinformowani o anulowaniu rejsu poprzez wiadomości e-mail i SMS. Wizz Air oferuje klientom zmianę rezerwacji lub zwrot kosztów. Jeśli chodzi o uczestników wycieczek zorganizowanych do Izraela, które miały dotrzeć do Tel Awiwu samolotami Wizz Air, przewoźnik doradza bezpośredni kontakt z organizatorami wyjazdów.

„W dalszym ciągu uważnie monitorujemy sytuację i jesteśmy w kontakcie z odpowiednimi władzami – zapewniono w komunikacie. - Wizz Air przeprasza za wszelkie niedogodności i podkreśla, że bezpieczeństwo pasażerów, załogi i samolotów jest priorytetem".

PLL LOT także ostrzega pasażerów. Loty do Izraela opóźnione lub odwołane

Rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski poinformował na platformie X (dawniej Twitter), że także narodowy przewoźnik odwołał loty do Izraela zaplanowane na niedzielę 8 października.

Na stronie LOT opublikowano także komunikat, w którym czytamy: „Ze względu na sytuację zagrożenia dla ruchu lotniczego rejsy PLL LOT z Tel Awiwu w najbliższych dniach mogą zostać opóźnione lub odwołane". Sytuacja zmienia się dynamicznie, dlatego LOT zachęca pasażerów do uważnego śledzenia komunikatów, a także do weryfikacji statusu rejsów do Izraela.

Loty do Izraela odwołane na całym świecie

PLL LOT i Wizz Air to jedne z wielu linii lotniczych, które w ciągu minionego weekendu wydały komunikaty o czasowym zawieszeniu lotów do Izraela. Poniżej lista przewoźników, którzy oficjalnie ogłosili decyzję o zawieszeniu lub przesunięciu terminów rejsów do Tel Awiwu:

Aegean Airlines

Air France

American Airlines

Austrain Airlines

Brussel Airlines

Delta Air Lines

Iberia Express

KLM

Lufthansa

Malev

Swiss

Transavia

United Airlines Czytaj też: LOT zapowiada nowe połączenia z Europą, Azją i Ameryką. Gdzie polecimy? Na liście 26 miast, w tym turystyczne hity

Co się dzieje w Izraelu?

W sobotę 7 października 2023 Izrael został zaatakowany przez Hamas, fundamentalistyczną organizację palestyńską, której bojownicy przeniknęli do miast na południu kraju i przeprowadzili serię uderzeń, w których zginęło ponad 200 osób. Izrael ogłosił, że jest w stanie wojny, i odpowiedział atakiem na Strefę Gazy, w której zdaniem Izraelczyków mają ukrywać się członkowie Hamasu. Z powodu eskalacji konfliktu polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat, w którym stanowczo odradza Polakom wycieczki do Izraela:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadziło czwarty, najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżujących na całym terytorium Izraela i odradza jakiekolwiek podróże do tego kraju Dla Polaków przybywających w Izraelu MSZ otworzyło specjalną infolinię pod numerem: +48 22 523 88 80.

Ministerstwo doradza także uważne śledzenie swojego profilu na X (dawniej Twitterze), gdzie publikowane będą kolejne komunikaty.

Ewakuacja Polaków z Izraela

W chwili wybuchu wojny w Izraelu przebywało ok. 900 Polaków. Jak poinformował szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, rząd zorganizował dla nich transport z powrotem do Polski. Pierwszy samolot z polskimi turystami z Tel Awiwu wylądował w Warszawie w poniedziałek 9 października nad ranem. Ok. 200 turystów zostało też przewiezionych do Egiptu i Jordanii, skąd mają zostać zabrani samolotami do Polski.