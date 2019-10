Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu [PAŹDZIERNIK 2019]

Wojsko sprzedaje swój sprzęt. Takie przetargi to gratka dla miłośników wojskowych hitów z demobilu! Krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego zaplanował najbliższą licytację na 22 października. Na takich aukcjach można kupić wykorzystywane dotąd przez wojsko: ubrania, samochody, sprzęt techniczny, autobusy czy instrumenty. Sprawdźcie, co można nabyć podczas październikowego przetargu w Krakowie! Jest w czym wybierać! PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ Z ICH OPISEM