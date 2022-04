Wołki zbożowe rozmnażają się szybko i prowadzą nocny tryb życia. Znajdziesz wśród makaronów, ryżu i mąki

Wołki nie tylko w piekarniach i młynach. Mogą żerować w kuchni

Wołki można spotkać tam, gdzie produkuje się lub przetrzymuje produkty zbożowe. Magazyny zbóż, piekarnie, młyny, zakłady produkcyjne, a nawet domowa kuchnia – tu insekty uwielbiają żerować. Choć to jedzenie jest celem wołków, mogą one ugryźć. Co więcej, zanieczyszczają żywność, w której je znajdziemy, a to może skończyć się dla człowieka problemami żołądkowymi.