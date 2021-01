WOŚP 2021. Motocykl WSK z 1958 roku od grupy BeskidMoto trafił na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Najmłodsi wracają do szkół. Dzieci z różnych klas powinny w ogóle nie mieć ze sobą kontaktu

W poniedziałek (18 stycznia) do nauki stacjonarnej w całej Polsce wracają dzieci z klas I-III podstawówek. Ich powrót do szkolnych ławek w dobie pandemii poprzedziła tygodniowa akcja badań przesiewowych nauczycieli - testów na obecność koronawirusa. Dyrektorzy placówek musieli natomiast zmierzyć się z nowymi wytycznymi co do organizacji zajęć. Zawierają one m.in. zalecenie, by jeden nauczyciel uczył jedną klasę. Okazuje się - praktycznie nierealne do spełnienia.