Wracający z zagranicy sądeczanie pytają o kwarantannę poza domem

Sądeczanie, którzy wracają do domu z zagranicy muszą obowiązkowo przejść 14-dniową kwarantannę. To przepis, który ma zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19. Nie wszyscy chcą wrócić do domu, bo boją się o swoich bliskich. Jak dostać się na kwarantannę w specjalnie wyznaczonym miejscu?