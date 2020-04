Wstrząsające słowa pilotów, nagrane tuż przed katastrofą

Katastrofa Lotnicza w Lesie Kabackim do dziś porusza - zarówno ze względu na ogromną tragedię, która dotknęła bezbronnych ludzi oraz ich bliskich, jak również w związku z ostatnimi słowami wypowiedzianymi przez pilotów Tadeusza Kościuszki. Zapis z czarnej skrzynki stanowi świadectwo ogromnej odwagi i niezwykłego hartu ducha w momencie świadomości nieuniknionej śmierci. Niezwykłe słowa, które padły z ust pilotów, chwytają za serce. Zobaczcie sami... [przycisk_galeria]

9 maja 1987 roku doszło do katastrofy lotniczej w Lesie Kabackim, największej w historii polskiego lotnictwa pod względem liczby ofiar. Wypadek miał miejsce dokładnie o godzinie 11:12:13, podczas lotu nr LO 5055 samolotu pasażerskiego Ił-62M SP-LBG Tadeusz Kościuszko Polskich Linii Lotniczych LOT, na trasie Warszawa - Nowy Jork. Katastrofa nastąpiła w wyniku awarii silników, w trakcie podchodzenia do lądowania awaryjnego. Śmierć na miejscu poniosły 183 osoby – wszyscy pasażerowie i cała załoga znajdująca się na pokładzie samolotu. Sama maszyna została całkowicie zniszczona.

Zapisy z czarnych skrzynek

Nie tylko z Katastrofy w Lesie Kabackim pozostało nam ostatnie, poruszające przesłanie, zapisane w czarnej skrzynce. Katastrofy lotnicze to jedne z najbardziej dramatycznych wypadków, w których zazwyczaj ginie wielu bezbronnych ludzi. Żony, mężowie, rodzice, czy dzieci tych, którzy zginęli, oddaliby wiele, by móc się pożegnać lub choć raz jeszcze usłyszeć bliskich. Zdarza się, że piloci, widząc że nic nie są w stanie zrobić, żegnają się z rodziną. Wiedzą, że ich nagranie trafi do czarnej skrzynki. W tych kilku słowach zawiera się ogromna miłość i troska o tych, którzy czekali na szczęśliwe lądowanie.

