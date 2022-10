Wszystkich Świętych. Leczenie w długi weekend w Krakowie i woj. małopolskim. Gdzie szukać pomocy?

Wszystkich Świętych przypada w tym roku blisko weekendu. A to oznacza, że od soboty do wtorku 1 listopada wiele instytucji będzie działało w trybie świątecznym. Także przychodnie i poradnie POZ będą we wtorek 1 listopada pozamykane. Dlatego w tym czasie trzeba szukać pomocy w punktach nocnej i świątecznej pomocy oraz w Teleplatformie Pierwszego Kontaktu (TPK).

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to ratunek w razie pilnych problemów ze zdrowiem - przez całą dobę w czasie weekendów i dni świątecznych, a także po godzinach pracy zwykłych przychodni - czyli w godz. 18 do 8 dnia następnego. W zależności od stanu zdrowia pacjenta konsultacja może mieć formę wizyty stacjonarnej w gabinecie lekarza albo teleporady. Pacjenci powinni wiedzieć, że - jeśli jest taka potrzeba, medyk z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przyjeżdża także do domu chorego.