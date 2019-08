Wszystko o nowym filmie Quentina Tarantino - "Pewnego razu w... Hollywood"

Los Angeles, 1969 rok. Rick Dalton to drugorzędny aktor, który zagrał kiedyś w popularnym, westernowym serialu telewizyjnym. Cliff Booth jest jego najlepszym przyjacielem - oraz kaskaderem. Mężczyźni po latach nieobecności powracają do Hollywood. Obecny przemysł filmowy różni się jednak od Fabryki Snów, którą znali i opuścili przed laty.

Od początku pracy nad swym dziełem Tarantino chciał, aby rolę Romana Polańskiego zagrał polski aktor. W tym celu w połowie zeszłego roku zorganizowano specjalny casting . Początkowo mówiło się, że wygrał go Borys szyc, ostatecznie okazało się, że Amerykanie wybrali jego mniej znanego kolegę po fachu - Rafała Zawieruchę. Aktor w sierpniu zeszłego roku poleciał do Hollywood i zagrał Polańskiego.

- Podszedł Tarantino i rzucił: „Witamy w rodzinie Tarantino”. A mnie zaszkliły się oczy ze wzruszenia. Nieźle poczułem się w tej nowej rodzinie. Tarantino daje aktorom dużą wolność. Nigdy nie usłyszałem: „To jest do bani, źle grasz”. Motywuje pozytywnie. Na koniec powiedział: „Super, dobra robota, do zobaczenia” - opowiada Zawierucha w magazynie „Twój Styl”.

„Pewnego razu w... Hollywood” miał swoją światową premierę podczas tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes. Opinie krytyków były podzielone: jedni uznali, że to najlepszy film amerykańskiego twórcy, a inni - stwierdzili, że żeruje on na tragedii Polańskiego, którego żonę Sharon Tate zamordował gang Charlesa Mansona. „Jak można w taki sposób wykorzystać czyjeś tragiczne życie” - napisała Emmanuelle Seigner na Instagramie aktorka i żona Romana Polańskiego.