Wybierasz się na wycieczkę w góry? Sprawdź koniecznie, jak czytać oznaczenia szlaków. Co oznaczają poszczególne kolory?

Co oznaczają kolory szlaków w górach?

Owszem, każdy kolor na szlaku ma swoje znaczenie. Nie jest to jednak oznaczanie poziomu trudności. Kolory szlaków służą, między innymi do rozróżnia ich długości czy funkcji. W Polsce na szlaku możemy spotkać oznaczenia w kolorach:

Wbrew utartym opiniom szlak zielony to nie trasa dla początkujących, czerwona barwa również nie służy do odstraszania turystów. Demonizowany szlak czarny to przede wszystkim drogi łączące dwa punkty na trasie. Odpowiedź na pytanie, co oznaczają kolory szlaków, znajduje się poniżej.