Wybory 2019: Głosowanie poza miejscem zameldowania

Wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu 2015. Głosowanie korespondencyjne

Wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu 2015. 25 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Przypominamy, że do 12 października można zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego, natomiast do 16 października przyjmowane są wnioski dotyczące głosowania przez pełnomocnika....