Wybory 2020. Bukmacherzy pewni - zdecydowane zwycięstwo Andrzeja Dudy w Małopolsce

W pierwszej turze wyborów prezydenckich w województwie małopolskim Andrzej Duda otrzyma 53,5 proc. głosów i będzie mieć znaczącą przewagę nad Rafałem Trzaskowskim, który zyska 20,5 proc. poparcia – prognozują analitycy Betfan. W skali całego kraju dystans ten będzie istotnie mniejszy, gdyż urzędujący prezydent otrzyma 41,5 proc. głosów, zaś kandydat Platformy Obywatelskiej 29,5 proc. przy frekwencji wyborczej na poziomie 60,50 proc. W drugiej turze Andrzej Duda ostatecznie zwycięży nad Rafałem Trzaskowskim z wynikiem 51,5 proc. do 48,5 proc. mimo wzrostu frekwencji wyborczej do 64,5 proc.

Zarobić na wyborach

Wybory prezydenckie to także okazja do zarobienia nieco gotówki, jeśli zdecydujemy się na obstawienie zwycięzcy wyborczego wyścigu do Pałacu Prezydenckiego. Andrzej Duda pozostaje faworytem bukmacherów, ale nawet stawiając na niego, można zarobić całkiem nieźle.