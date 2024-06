Wybory 2024. Europosłowie z Łódzkiego wybrani. Oficjalne wyniki wyborów do europarlamentu ZDJĘCIA

Wyniki eurowyborów 2024 w Łódzkiem

W Łódzkiem najlepsza okazała się lista PiS sięgając po 292 tys. 596 głosów, czyli 38,60 proc. Po raz pierwszy w historii tych wyborów w okręgu łódzkim, europosłem nie został lider listy, która bierze udział w podziale mandatów, a kandydat z głębi listy. 49 tys. 400 to było w tych wyborach zdecydowanie za mało dla Witolda Waszczykowskiego, lidera łódzkiej listy PiS, by zostać eurodeputowanym na kolejne pięć lat. Waszczykowski został pokonany przez nr 5 listy PiS, czy posła Waldemara Budę, który sięgnął aż po 103 tys. 679 głosów. Nieuleczalnie chory, poruszający się na wózku Waszczykowski miał ograniczone możliwości prowadzenia kampanii, tymczasem Buda, nie dość, że swoimi wizerunkami obwiesił po równo wszystkie powiaty, to jako szefa swojej kampanii zatrudnił łódzkiego radnego PiS Włodzimierza Tomaszewskiego. Tomaszewski był chyba nawet bardziej zdeterminowany niż Buda, by wykręcić najlepszy wynik listy, bo to właśnie on zajmie miejsce Budy w Sejmie, jako autor kolejnego wyniku na łódzkiej liście PiS w wyborach z 15 października. Z kolei miejsce Tomaszewskiego po objęciu mandatu posła, w łódzkiej Radzie Miejskiej zajmie debiutantka Izabela Kaczmarska.