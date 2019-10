Wybory parlamentarne 2019: frekwencja, przebieg wyborów [RELACJA NA ŻYWO]

7.00

W całej Polsce zostały otwarte lokale wyborcze. Głosowanie będzie trwać do godz. 21.

Wybory parlamentarne 2019: Jak wybieramy posłów i senatorów?

Podczas wyborów parlamentarnych 2019 wybierzemy 460 posłów na Sejm i 100 senatorów. Wybory odbędą się w niedzielę, 13 października. Głosowanie odbywa się poprzez wstawienie na karcie do głosowania krzyżyka przy wybranym nazwisku. Wybory parlamentarne do Sejmu 2019 odbywają się w 41 okręgach wyborczych. Z każdego z nich wybranych będzie od 7 do 20 posłów, zależnie od liczby mieszkańców na danym obszarze.

Wybory parlamentarne 2019. Jak poprawnie oddać głos?

W lokalu wyborczym dostaniemy dwie karty do głosowania. Na jednej, większej, będą listy z kandydatami na posłów. Na drugiej będą kandydaci na senatorów

Wybory parlamentarne 2019. Na każdej karcie – tylko jeden znak "x"

Głosowanie to postawienie znaku "x" (co najmniej dwóch przecinających się linii) w kratce przy nazwisku wybranego kandydata.