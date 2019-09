Wybory parlamentarne 2019. Kandydaci unikają konfrontacji wyborczej. Na razie bez starcia jedynek

Nawet jeśli już do takiej dochodzi, to uczestniczą w niej przedstawiciele tego samego komitetu albo co najwyżej jest to wymiana zdań między politykami opozycji.

Tak samo jest w Krakowie. Małgorzata Wassermann, jedynka na liście PiS, w ostatni weekend była na odpuście w Mogile i uczestniczyła w pikniku historycznym w Krzywopłotach. Agnieszka Ścigaj, jedynka PSL, też była na tym pikniku. W tym czasie lider listy KO Paweł Kowal gościł u Siemachy i był na giełdzie książek pod halą targową. A Maciej Gdula (SLD) debatował w Kawiarni Literackiej.

Wtorek, 17 września 2019 r., kolejny dzień kampanii wyborczej. Kandydaci poszczególnych komitetów konkurentów unikają jak ognia.

Rano Paweł Kowal, lider krakowskiej listy Koalicji Obywatelskiej jest gościem radiowej Trójki. Wieczorem Maciej Gdula, jedynka SLD, debatuje z... Adrianem Zandbergiem, który przyjechał do Krakowa wspierać kandydatów lewicy.

Kilka dni wcześniej debatę „Bezpieczeństwo czy totalna inwigilacja?” zorganizował pod Wawelem Komitet Obrony Demokracji. Wzięli w niej udział tylko kandydaci Koalicji Obywatelskiej i SLD.