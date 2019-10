Wybory parlamentarne 2019 NA ŻYWO. Wyniki PKW, frekwencja. Kiedy oficjalne wyniki do Sejmu i Senatu?

14:46 Do nieprawidłowości dojść miało w niedzielne przedpołudnie w jednym z tarnowskich lokali wyborczych. Głosujący tam mieszkańcy zauważyli, iż wydane im przez członków komisji karty do głosowania nie zostały ostemplowane.

10:25 Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że odnotowano trzy przypadki podawania w ciszy wyborczej wyników sondaży wyborczych. Kara za takie przewinienie jest bardzo surowa – grozi za to grzywna od 500 tys. zł do 1 mln zł.

14:03 W ciągu pierwszych 5 godzin głosowania do urn poszło 21,13 proc. proc. uprawnionych mieszkańców Małopolski.

9:00 Zdaniem szefowej Krajowego Biura Wyborczego obowiązujące przepisy, nie przystają do obecnej rzeczywistości i powinny zostać zmodyfikowane.

9:25 Przed godziną 9 doszło do pożaru doszło na terenie komisji wyborczej w miejscowości Królikowo w powiecie nakielskim.

7.00

W całej Polsce zostały otwarte wszystkie lokale wyborcze. Głosowanie będzie trwać do godz. 21.

Wybory parlamentarne 2019: Jak wybieramy posłów i senatorów?

Podczas wyborów parlamentarnych 2019 wybierzemy 460 posłów na Sejm i 100 senatorów. Wybory odbędą się w niedzielę, 13 października. Głosowanie odbywa się poprzez wstawienie na karcie do głosowania krzyżyka przy wybranym nazwisku. Wybory parlamentarne do Sejmu 2019 odbywają się w 41 okręgach wyborczych. Z każdego z nich wybranych będzie od 7 do 20 posłów, zależnie od liczby mieszkańców na danym obszarze.