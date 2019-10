Wybory parlamentarne 2019. W Krakowie spada poparcie dla Platformy Obywatelskiej

Koalicja Obywatelska wprowadzi do Sejmu tylko 4 posłów z Krakowa. Cztery lat temu Platforma miała ich 5, osiem lat temu - aż 8. Poparcie dla tej partii w stolicy Małopolski wciąż jest wyższe niż dla PiS, ale różnice są coraz mniejsze.

Wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych nie pozostawiają złudzeń - w Krakowie poparcie dla Platformy Obywatelskiej słabnie. Wprawdzie stolica Małopolski jest jedynym miejscem w naszym województwie, gdzie Koalicja Obywatelska zdobyła więcej głosów niż PiS, ale różnica jest niewielka - to niespełna 9 tysięcy głosów. Coraz gorsze wyniki W czasach największej popularności PO głosowało na nią blisko dwa razy więcej krakowian niż na PiS. W 2011 r. Platforma wprowadziła do Sejmu 8 posłów z Krakowa. Cztery lata temu zdobyła 5 mandatów w okręgu krakowskim. Porównując to z ostatnimi wynikami, trzeba by do tego dodać jeszcze 1 mandat dla Nowoczesnej, bo teraz ich koalicja wyborcza zaowocowała jedynie #4 miejscami w Sejmie. Można więc powiedzieć, że liczba posłów wywodzących się ze środowisk związanych z PO spada w tempie 8, 6, 4. Wprawdzie w sumie nowy twór zdobył teraz o 10 tys. głosów więcej niż osobno dostały PO i .N w 2015 r., tyle że w tym samym czasie w Krakowie przybyło 14 tys. głosujących na PiS, a w całym okręgu blisko 50 tysięcy.

To właśnie w podkrakowskich gminach Platforma traci najbardziej. W stanowiących sypialnie dla klasy średniej Zielonkach czy Zabierzowie od dawna już wygrywa PiS. Brakuje lidera - Małopolska Platforma sumiennie zapracowała sobie na takie wyniki - komentuje socjolog Jarosław Flis, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego. #- Trudno mówić o sukcesie, skoro drugie wybory z rzędu na liście PO jest spadochroniarz, wysokie miejsca dostają osoby, które nie zdobywają mandatu, a na konkurencyjnych listach są bardzo popularni politycy - wylicza prof. Flis.

Rzeczywiście, co wybory, to listę PO w Krakowie otwiera ktoś inny. Teraz był to Paweł Kowal, w 2015 roku liderem był Rafał Trzaskowski, w 2011 - Ireneusz Raś, jeszcze wcześniej Jarosław Gowin i Jan Rokita.

Od dwóch wyborów wysokie miejsce na liście otrzymuje Grzegorz Lipiec, do niedawna przewodniczący PO w regionie. W poprzedniej kadencji został posłem rok temu, kiedy z miejsca w Sejmie (na rzecz europarlamentu) zrezygnował Bogusław Sonik. Ten ostatni teraz ponownie został posłem (startując z 8. miejsca), a drugi na liście Lipiec uzyskał dopiero siódmy wynik.

- Platforma nie ma wyrazistego lidera w Krakowie. Wielu jej ważnych polityków już jest gdzie indziej, bo wewnątrzpartyjne kłótnie powodowały ich wypchnięcie albo sprowadzenie do parteru - mówi prof. Flis. Jan Rokita w ogóle odszedł z polityki, Jarosław Gowin jest dziś z PiS, z PO rozstał się też były marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa. Poseł Raś nie żyje dobrze z obecnymi władzami partii w regionie, choć kiedyś sam nie doprowadził do „uzdrowienia” PO.

Każdy nosi buławę Aleksander Miszalski, szef małopolskiej Platformy, nie chce odnosić się do przeszłości, bo, jak tłumaczy, kieruje partią w regionie dopiero od 1,5 roku. Przyznaje, że Platformie nie udało się wypracować takiego lidera, jakich partia ma w innych regionach. Jako dobre przykłady wymienia choćby Krzysztofa Brejzę czy Sławomira Nitrasa. #Zaznacza, że każdy poseł ma ogromne możliwości „wyrobienia” sobie nazwiska i zostania liderem. Odnosząc się do wyników niedzielnych wyborów, zaznacza, że trzeba na nie patrzeć nie tylko przez wynik samej KO, ale też innych ugrupowań. - Przecież do Sejmu weszła Konfederacja, która tylko nieco zwiększyła swój elektorat. Cztery lata temu lewica miała 7 procent, teraz 12, wtedy nie miała żadnego posła z Krakowa, teraz ma aż dwóch - mówi Miszalski. - Od lat zmieniają się władze, ale nie zmienia się sposób prowadzenia polityki. I tu jest pies pogrzebany - słyszymy od lokalnego działacza PO.

