Wybory parlamentarne 2019. Wyjeżdżasz 13 października? Ostatni moment na zapewnienie sobie prawa do głosowania

Do 8 października można składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której wyborca będzie przebywał czasowo w dniu głosowania – 13 października. Do 11 października można starać się o zaświadczenie o prawie do głosowania, z którym można wziąć udział w wyborach parlamentarnych w dowolnej komisji w kraju lub za granicą.

13 października 2019 roku odbędą się wybory parlamentarne. Lokale wyborcze będą otwarte w godz.7-21. Głosować w niedzielę 13 października będą mogli ci, których nazwiska będą w spisach wyborców. Osoby, które pójdą na wybory w miejscu swojego stałego zamieszkania, nie muszą się martwić – ich nazwiska z urzędu znajdą się w spisach w komisjach, w których zwykle głosują w wyborach. Dopisanie do spisu O dopisaniu do spisu powinni pomyśleć ci,którzy 13 października 2019 będą poza miejscem swojego zamieszkania. Każdy, kto chce zagłosować poza miejscem miejscem swojego zamieszkania, w dowolnie wybranym przez siebie obwodzie głosowania, może dopisać się do spisu wyborców w gminie, w której będziesz przebywał czasowo w dniu głosowania. Na złożenie wniosku o dopisanie do spisu jest czas do 8 października 2019 roku. Dopisanie do spisu wyborców umożliwi głosowanie tylko w najbliższych wyborach. Zaświadczenie o prawie do głosowania Możliwość głosowania poza miejscem stałego pobytu daje również uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania możesz zgłosić pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w urzędzie gminy (konsulacie lub na polskim statku morskim) najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, czyli do 11 października. Warto jednak nie czekać do ostatniej chwili, bo w ostatnim dniu mogą być spore kolejki chętnych. Zaświadczenie umożliwi głosowanie tylko w najbliższych wyborach. Pamiętaj, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku zgubienia go lub zniszczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. Czytaj także Tak oszukują mechanicy. Kierowcy – miejcie się na baczności!

