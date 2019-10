Wybory parlamentarne 2019. Wyniki PKW w województwie małopolskim (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz)

Posłem z listy KO zostanie

Jagna Marczułajtis-Walczak- 21 968



Posłem z listy PSL będzie:

Urszula Nowogórska – 11 499

Ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów parlamentarnych można się spodziewać nie wcześniej niż w poniedziałek późnym wieczorem albo już we wtorek - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza po zakończeniu głosowania w niedzielę (13.10) wieczorem.

- Po pierwsze musimy określić ilości procentowe, ile uzyskały poszczególne komitety wyborcze, następnie to przełoży się na ilość mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych. Sądzę, że nie będzie to wcześniej jak późnym wieczorem, ale niewykluczone, że we wtorek - wyjaśnił Sylwester Marciniak z PKW.