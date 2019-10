Wybory parlamentarne 2019 - wyniki w Małopolsce. Wyniki exit poll: PiS - 43,6 proc., Koalicja Obywatelska - 27,4 proc. 13 10

Wybory parlamentarne 2019. Jak poprawnie oddać głos?

Głosujący dostaną dwie karty do głosowania. Na jednej (wybory do Sejmu) będą listy komitetów z nazwiskami kandydatów, na drugiej (wybory do Senatu) znajdą się kandydaci ułożeni w kolejności alfabetycznej.

Głosowanie polega na postawieniu dwóch przecinających się linii (najlepiej znaku x) w kratce przy nazwisku wybranego kandydata.

Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos w wyborach do Sejmu i jeden w wyborach do Senatu. To oznacza, że na każdej z kart do głosowania można postawić jeden znak x.

Kiedy poznamy wyniki wyborów parlamentarnych 2019?

Pierwsze sondażowe wyniki poznamy zaraz po zakończeniu głosowania 13 października dzięki badaniu exit poll. Przypomnijmy, że exit poll to badanie oparte na odpowiedziach udzielanych przez wyborców zaraz po wyjściu z lokali wyborczych. Natomiast na oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2019 będziemy musieli poczekać kilka dni.