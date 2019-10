Wybory parlamentarne 2019. Zacięta walka o Senat w Małopolsce będzie tylko w Krakowie. Ciekawie może być w Wieliczce i Nowym Sączu

Jan Hamerski (okręg podhalański), Andrzej Pająk (Małopolska zachodnia), Marek Pęk (okręg podkrakowski) oraz Kazimierz Wiatr (Tarnów) - ci kandydaci PiS do Senatu już mogą świętować wygraną. Poparcie dla partii rządzącej w tej części Małopolski jest tak duże, że ich przegrana byłaby sensacją.

Wygrana Koguta, któremu blisko dwa lata temu postawiono zarzuty korupcyjne, niespodzianką nie będzie, bo to bardzo popularny polityk na Sądecczyźnie. Ale może się też okazać, że szyld PiS wystarczy, by w jednym z mateczników tej partii senatorem została osoba do tej pory mało znana.

W okręgu wielicko-brzeskim PiS postawiło na Włodzimierza Bernackiego, teraz posła. Groźnym rywalem miał być dla niego burmistrz Wieliczki Artur Kozioł z Koalicji Obywatelskiej. Ale część głosów odbierze mu Wojciech Kozak wystawiony przez PSL, więc znacząco rosną szanse kandydata PiS.

Czy PiS będzie mieć senatora z Krakowa?

Z powodu dwóch kandydatów po stronie opozycyjnej PiS może mieć pierwszy raz senatora z Krakowa.

W stolicy Małopolski są dwa okręgi w wyborach do Senatu. W jednym z nich PiS wystawiło Krzysztofa Mazura, związanego z ugrupowaniem Polska Razem Jarosława Gowina. O reelekcję ubiega się z tego okręgu senator PO Bogdan Klich. Byłby zdecydowanym faworytem, gdyby nie to, że jako trzeci do rywalizacji stanął Rafał Komarewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta, szef prezydenckiego klubu w radzie. Wprawdzie sam prezydent Jacek Majchrowski oficjalnie poparł senatora Klicha, ale start Komarewicza zwiększa szanse Mazura.