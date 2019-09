Wybory parlamentarne. Kandydaci do Sejmu i Senatu, którym komisje odmówiły rejestracji

Innym też brakło podpisów

Już wcześniej w tym samym okręgu i też z powodu zbyt małej liczby podpisów poparcia komisja odmówiła rejestracji kandydata na senatora Łukasza Stanisława Bełdy, zgłoszonego przez komitet Przywrócić Prawo. W dokumentach zgłoszeniowych było 76 arkuszy z 720 podpisami.

Brak podpisów poparcia pogrążył także kandydatów do Sejmu zgłaszanych przez komitet Skuteczni Piotr Liroya-Marca. I to wszystkich w Małopolsce. Listy kandydatów do Sejmu ten komitet zgłosił w trzech małopolskich okręgach - w Krakowie, Tarnowie oraz Nowym Sączu. Pod żadną listą nie było wymaganych 5 tys. podpisów poparcia. W takiej sytuacji jej rejestracja byłaby możliwa, gdyby komitetowi udało się zarejestrować z podpisami listy w co najmniej połowie okręgów w Polsce, czyli w 21. Ale okazało się, że komitet nie może się tym wykazać, więc okręgowe komisje odmówiły rejestracji list. W Krakowie liderem Skutecznych miał być Grzegorz Gorczyca, niedawny kandydat na prezydenta miasta.