Wybory parlamentarne. Znaczny spadek poparcia dla PiS

Nie zmieniło się poparcie dla Lewicy, na którą chce głosować 11 proc. Zyskało za to PSL startujące z Kukiz'15 – poparcie dla takiej koalicji wzrosło z 4 do 6 proc. Wzrost z 5 do 6 proc. odnotowała Konfederacja (KORWiN i Ruch Narodowy). Bezpartyjni Samorządowcy mają zaledwie 1-proc. Poparcie i to się nie zmieniło.

Sondaż telefoniczny Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 został zrealizowany 22 sierpnia 2019 roku, czyli już po wybuchu afery dotyczącej akcji hejtowania sędziów inspirowanej z Ministerstwa Sprawiedliwości. Wyniki sondażu mogą więc świadczyć o tym, że ostatnia afera może spowodować zmniejszenie poparcia dla partii rządzącej. O tym,czy tak rzeczywiście jest, będzie wiadomo, jeśli tendencja spadkowa utrzyma się w kolejnych badaniach opinii.