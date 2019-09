Wybory parlamentarne. Znamy nazwiska kandydatów do Senatu. Ciekawe pojedynki w Krakowie, faworyci w terenie

Czwartym kandydatem w tym okręgu jest Mirosław Chodur, startujący w wyborach do Senatu z własnego komitetu

PiS w końcu chce zdobyć Kraków

PiS ma chrapkę także na zwycięstwo w Krakowie, co do tej pory mu się nie udawało. To dlatego w jednym z okręgów w stolicy Małopolski (Grzegórzki, Prądnik, Nowa Huta) postawił na Jana Dudę. Nie z powodu jego działalności jako radny sejmiku, ale dlatego, że jest ojcem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Taki kandydat PiS stanie naprzeciwko senatora PO Jerzego Fedorowicza, bardzo popularnego w Nowej Hucie, zawsze wygrywającego tam wybory, który cztery lata temu pokonał w wyborach do Senatu legendę nowohuckiej Solidarności – Mieczysława Gila.

Więcej rywali, bo dwóch,ma inny krakowski senator Bogdan Klich. Przeciwko niemu PiS wystawiło Krzysztofa Mazura, byłego prezesa Klubu Jagiellońskiego, związanego z Jarosławem Gowinem. Nie miał by większych szans na wygranie, gdyby nie trzeci kandydata – wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz, szef prezydenckiego klubu w radzie. Jego start w wyborach z własnego komitetu oznacza, że po stronie opozycji jest dwóch kandydatów, po stronie PiS. Komarewicz nie ma większych szans na wygranie, ale może zabrać Senatorowi Klichowi tyle głosów, że wygra Krzysztof Mazur.