Wybory zarządu województwa i marszałka województwa

Powołanie i odwołanie marszałka województwa

Wybór marszałka województwa to moment decydujący o kierunku rozwoju regionu i jest dokonywany przez sejmik województwa podczas sesji w tajnym głosowaniu spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Ciekawostką jest, że marszałek województwa nie musi być członkiem sejmiku, co otwiera pole dla szerokiej gamy kandydatów. Aby zostać wybranym, kandydat musi zdobyć większość bezwzględną głosów ustawowego składu sejmiku. Proces ten jest demokratyczny i zapewnia, że wybrana osoba ma silne poparcie wśród reprezentantów regionu. W przypadku, gdy pełny zarząd województwa nie zostanie wybrany w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia wyników wyborów, sejmik rozwiązuje się, co prowadzi do wyborów przedterminowych. Sejmik województwa może również odwołać marszałka, jeśli nie zostanie mu udzielone absolutorium lub na podstawie wniosku złożonego przez co najmniej 1/4 jego składu. Odwołanie wymaga większości 3/5 głosów w tajnym głosowaniu i jest przeprowadzane po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej. Jeśli wniosek o odwołanie marszałka nie uzyska wymaganej większości, kolejne podejście do odwołania może być podjęte nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy.